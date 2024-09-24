Бабкина в интервью пропагандисту Антону Красовскому вспомнила, что писала ей Ротару после начала полномасштабного вторжения в Украину. Z-патриотка рассказала, что раньше они друг друга поздравляли с днем рождения, информирует «НБН».

Однако после начала большой войны украинская певица попросила путинистку не напоминать ей о себе.

«Я умоляю тебя, не пиши мне пока ничего. Я тебя прошу», – обратилась к россиянке Ротару.

Народная артистка РФ, комментируя послание от коллеги, заявила, что «ее можно понять». Бабкина отметила, что у Ротару в Украине семья, кроме того, она считает, что ее якобы запугивают соотечественники, чтобы она не общалась с путинистами.

Российская певица добавила, что сейчас Ротару якобы живет за границей, где спасает себя и свою семью. В свою очередь Красовский заявил, что звезда украинской сцены находится в Австрии.

Ранее российский продюсер Сергей Лавров, который ранее занимался организацией концертов Ротару в РФ, заявлял, что в новогодние праздники есть спрос на выступления знаменитости. Однако артистка отклоняет все предложения по выходу на сцену в стране-агрессоре.