В комментарии пропагандистскому СМИ Лавров рассказал, что ему россияне «обрывают телефон», чтобы заказать частный концерт Ротару на новогодние праздники. Однако знаменитость наотрез отказывается ехать выступать в РФ и никакие гонорары не влияют на ее решение, информирует «НБН».

По словам продюсера, легендарная певица всегда была принципиальной, ее нельзя было удивить деньгами, в отличие от коллег по сцене. Он уверяет, сколько бы не предложили звезде – она откажется.

Любимица слушателей заявила, что сейчас не время развлекать публику и даже запрещает спрашивать об этом, несмотря на то, что в России на ее концерты есть множество запросов.

При этом экс-директор артистки считает, что дело якобы не в отношении Ротару к гражданам РФ, а в том, что вся ее команда – украинцы. Лавров считает, что привезти музыкантов и балет знаменитости в Россию – «из сферы фантастики».

Продюсер добавил, что звезда не бедствует, поэтому не будет такого, что она все бросит и побежит выступать за 100 000 долларов.

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