Об этом пишет «НБН«.



Так, в сториз своего Instagram, Надя Дорофеева похвасталась, что 2021 год принес ей немало приятных моментов, в частности — новые песни, клипы, первый сольный концерт и отлично устроенный праздник дня рождения.



Правда, как это обычно бывает, не всегда всё идет идеально. Бывали в жизни певицы и не самые приятные моменты. К примеру, на концерте 3 апреля артистка, каким то образом, обожгла волосы и лицо:



«Это такой кошмар был. Я никогда ещё не говорила об этом инциденте, но однажды мои волосы и лицо попали в огонь».



Дорофеева пожаловалась, что с инцидента уже прошло более полугода, но она до сих пор не может вылечить волосы. Лицо же, к частью, в огне не пострадало.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, куда девает цветы от своих поклонников.