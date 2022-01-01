Участники итальянской рок-группы Måneskin накануне 2022 года порадовали своих фанатов новыми фотографиями. Рокеры опубликовали снимки, на которых каждый из них еще ребенок.

Детские портреты появились в официальном Instagram-аккаунте Måneskin, информирует «НБН».

Музыканты сообщили, что четыре ребенка на фотографиях дожили до конца 2021 года. Также рокеры пожелали своим подписчикам счастливого Нового года.

Первый снимок демонстрирует малыша по имени Томас Раджи. У будущего гитариста Måneskin ярко-рыжие волосы и множество веснушек такого же цвета.

На втором снимке фанаты группы увидели барабанщика Итана Торкио, который является обладателем очень длинных волос, с непривычной короткой стрижкой.

Третий кадр запечатлел юную голубоглазую Викторию Де Анжелис, басистку Måneskin, с золотистыми волосами.

Последнее фото дало возможность поклонникам группы увидеть вокалиста Давида Дамиано, который любит демонстрировать провокационные кадры, в детстве. Чтобы показать свой детский снимок, певец также выбрал дерзкую фотографию, где маленький будущий музыкант держит в губах сигарету.

Фанатов растрогали архивные кадры группы. В комментариях они засыпали музыкантов комплиментов, а также отметили, что Дамиано имеет пристрастие к сигаретам еще с детства.

Ранее стало известно, что Måneskin записали совместный трек с группой Go_A, которая в прошлом году представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение».