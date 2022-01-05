Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Instagram артистки.



В соцсети Светлана Лобода выставила новогоднее фото со своими детьми. Артистка и её старшая дочь Ева позируют в чёрных платьях, а младшая Ева — в платье молочного цвета. На фоне ёлки и праздничных украшений фото смотрится очень мило и атмосферно:



«Мои дорогие и любимые девочки всегда со мной. С любовью к пришедшему 2022 году», — подписала снимок Лобода.



Правда, как это обычно бывает, не всем понравилась семейная идиллия певицы. Часть подписчиков откровенно раздражены тем, что Лобода продолжает скрывать лицо младшей дочери:



Почему всё время скрываешь лицо Тильды?

Боишься, что сглазят?

Надоело уже смотреть на затылок, лучше бы вообще не показывала такие фото

Зачем фотографировать ребенка, если лицо всё время закрыто?

Странно… Когда так прячут ребенка, кажется, что с ним что-то не так

Видимо, очень похожа на папу

Сколько ещё будешь прятать Тильду? Зачем тогда вообще делать фото?

Вообще тогда не выставляй такие снимки… Абсурд полный



Стоит отметить, что досталось Лободе от подписчиков и за внешний вид старшей дочери Евы. Её лицо артистка не скрывает, но подписчикам не понравилось, что девочка на фото стоит в обуви на каблуках:



Старшая на каблуках не по размеру

Каблуки на 10-ти летней девочке смотрятся смешно и нелепо

К стати, накануне Нового года Лобода показал свою детскую фотографию.