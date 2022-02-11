Осенью 1995 года из скандального интервью принцессы Дианы весь мир узнал о супружеских изменах ее мужа, сына Елизаветы II Чарльза. Через несколько недель после рассказала леди Ди об отношениях ее супруга на стороне, она получила рукописное письмо от Ее Величества.

Королевскую семью смутило признание принцессы перед миллионами зрителей о том, что в ее браке «было трое человек», с учетом возлюбленной ее мужа Камиллы, чувства к которой у Чарльза были еще до бракосочетания с Дианой и сохранились на долгие годы, информирует «НБН» со ссылкой на Mirror.

Ее Величество шокировали слова невестки, которая назвала врагом своего супруга, о том, что монархию в Британии необходимо модернизировать. После скандального интервью весь мир стал на сторону Дианы, а Елизавета II поспешила ответить на громкие заявления принцессы.

В своем письме к леди Ди королева сообщила, что она посоветовалась с сыном, премьер-министром Британии и архиепископом Кентерберийским. Они пришли к выводу, что брак Чарльза и Дианы должен быть расторгнут.

Принцесса была в ярости от послания правительницы, поскольку она не хотела разводиться с неверным супругом. Диана жаловалась своему дворецкому на то, что королевская семья решает за нее вопрос сохранения ее брака. Через несколько дней общественность уведомили о том, что принц Уэльский разрывает отношения со своей женой.

На днях мировые СМИ обсуждали архивный снимок принцессы. На фото Диана запечатлена с двумя часами на одной руке. Журналисты выяснили причину такого странного сочетания аксессуаров принцессы.