Таблоид Express.co.uk рассказал о суеверных требованиях британского монарха Елизаветы II к блюдам. Королева кушать продукты с острыми краями для нее плохая примета.

О том, что Ее Величество не скушает даже бутерброд квадратной формы стало известно от экс- шеф-повара королевской семьи Грэма Ньюбойла, информирует «НБН».

По его словам, отказ есть пищу с острыми краями – устоявшаяся традиция, которую не нарушит ни один из членов королевской семьи. Они верят, что люди, которые преподносят им блюда квадратной формы, желают свернуть трон Англии. Однако существует и другое объяснение такому суеверию.

Существует мнение, что принц Альберт, супруг королевы Виктории, отказывался от прямоугольных блюд, которые напоминали ему гроб. Кроме того, на столе у монарха была и посуда круглой формы.

С того момента британские монархи свято верят, что есть такую пищу – к несчастью.

Отметим, что ранее другой бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди рассказывал журналистам о продукте, который никогда не употребляет в пищу Елизавета II. Королева настолько ненавидит его, что даже запрещает хранить на кухне.