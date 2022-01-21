Адель на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам в слезах. Звезда рассказала, что она не будет скрывать проблемы в ее команде.

По словам вокалистки, вирус COVID-19 добрался и до ее сотрудников. Знаменитость пришлось отменить серию выступлений в Лас-Вегасе, из-за чего она не спит 30 часов, пытаясь понять, как разрешить ситуацию с концертами, информирует «НБН».

Адель рассказала, что ее новое шоу Weekends with Adele

не готово и ее команда подавлена из-за ситуации с коронавирусом и задержкой поставок для выступлений. Пока часть сотрудников певицы болеет, она не может завершить подготовку к концертам.

По этой причине в последнюю минуту поклонники узнали, что артистка перепробовала все способы, чтобы собрать шоу к назначенным датам, однако все, кто прибыл в Лас-Вегас услышать ее пение, лишены этой возможности.

Звезда в слезах извинилась перед фанатами, подчеркнув, что она опустошена и ей очень жаль, что ситуация сложилась не в пользу тех, кто купил билеты на ее шоу 21 января в Лас-Вегасе.

Адель рассказала, что концерты перенесены на неопределенный срок, но как только она будет знать новые даты, сразу сообщит информацию поклонникам.

Отметим, что в прошлом году у Адель случилось потрясение. Знаменитая певица потеряла отца, который скончался в возрасте 58 лет из-за рака кишечника.