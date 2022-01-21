Ефросинина, которая после оккупации Крыма ни разу ни приезжала на полуостров, в беседе с Александром Усиком объяснила, почему давно была дома.

Знаменитость украинского телевидения не стала скрывать, что после ее заявлений об аннексии полуострова, она стала получать серьезные и страшные угрозы.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Ефросининой, где появилось интервью с украинским боксером.

Звезда не стала скрывать, что она боится провокаций со стороны России, напомнив, что у нее есть двое детей. Телеведущая переживает, что на границе с оккупированным Крымом ее могут не узнать или вообще не знать о ней.

Кроме того, Ефросинина боится, что российская оккупация изменила облик ее «розового рая» — города Керчь, где она провела все детство. Журналистка переживает, что если сейчас она посмотрит взрослыми глазами на новую «картинку», она увидит перемены не в лучшую сторону.

Усик, который часто посещает Крым подтвердил, что на полуострове произошли изменения. Боксер отметил, что до аннексии крымчане были солнечными и светлыми, а сейчас люди потеряли это и лишены свободы.

В прошлом году Ефросинина призналась, что она чуть не потеряла дочь Нану. Телеведущая вспомнила ужасающую историю на отдыхе в Австрии, которая случилась больше 10 лет назад.