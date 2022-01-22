Организаторы в публикации на странице «Евровидения» в Instagram представили тематическое оформление и слоган конкурса в этом году.

В посте показали несколько картинок с логотипом конкурса и надписью The sound of beauty (Звук красоты). Со слов организаторов, уже на следующей неделе зрителям раскроют, что означает эта фраза и расскажут новые подробности о «Евровидении-2022», информирует «НБН».

Подписчики страницы сразу взялись оценивать изображения. Множество пользователей не понравилось тематическое оформление и слоган. Комментаторы отметили, что ожидали от дизайна большего, сравнив с предыдущими логотипами и слоганами вокального шоу.

Некоторые еврофаны назвали логотип худшим за историю «Евровидения» с 2010 по 2022 годы, отметив, что он смотрится старомодно и дешево.

Отметим, что Украина уже начала подготовку к конкурсу, уже совсем скоро украинцы будут выбирать представителя нашей страны на «Евровидение» в Турине.

СМИ активно пишут обсуждают предстоящий нацотбор, в частности кандидатов на роль ведущих шоу. Один из претендентов стал Сергей Притула. В связи с ажиотажем вокруг его имени, шоумен сообщил, что он не планировал вести нацотбор в этом году, озвучив причину своего решения.