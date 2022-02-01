Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Ани Лорак.
Певица Ани Лорак собирается в свой первый тур по Украине за последние восемь лет. На странице артистки в социальной сети Instagram появилось видеоприглашение на ее предстоящие концерты в украинских городах.
В анонсе концертного турне сообщается о том, что в Харькове, 19 мая состоится дополнительный концерт Лорак.
«По многочисленным просьбам зрителей», — сообщается на странице исполнительницы.
Таким образом, в Харькове певица даст два концерта – 19 и 20 мая. После Харькова артистка отправится в Запорожье, где 22 мая представит свое концертное шоу, а 23 мая в планах Лорак концерт в Херсоне.
«С нетерпением ждут встречи с вами», — пишет знаменитость.
Подписчики Ани с радостью восприняли новость о дополнительном концерте. Некоторые из них спрашивают, когда артистка выступит в столице Украины – Киеве.
«Очень ждем в Харькове. Красотка Каролина (Каролина, — настоящее имя певицы, — ред.)».
«Ждем в Киеве и Одессе».
«А когда Николаев?», — пишут поклонники.
Стоить добавить, что ранее известный шоумен, телеведущий Игорь Кондратюк резко раскритиковал предстоящий тур Ани Лорак. Его возмущает то, что, несмотря на российскую агрессию против Украины певица активно выступает с концертами в РФ.
Обсуждение