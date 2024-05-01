О том, что государствами-партнерами Украине вскоре будет предоставлено оружие, которым разрешат бить по территории РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Латвии Байбы Браже, прозвучавшее в эфире YouTube-канале «Европейской правды».

По словам Браже, на данном этапе западные страны отправляют Украине боеприпасы и вооружение с уточнением — следует не допускать ударов по российской территории, однако вскоре такой подход может не только резко измениться, но и уже постепенно пересматривается.

В частности, правительства некоторых страны, предоставивших Украине оружие, отказались от вышеописанных запретов, но в непубличном формате, поскольку «лучше не говорить это вслух до определенного времени», пока не изменится ситуация на поле боя.

Глава МИД Латвии резюмировала:

Потому что здесь есть выбор — или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо.

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