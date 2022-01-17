Об этом сообщает «НБН».

Известный украинец Игорь Кондратюк оставил довольно резкий комментарий под постом композитора Александра Ягольника в социальной сети Facebook касаемо предстоящего концертного турне певицы Ани Лорак в Украине. Певица, как известно, несмотря на российскую агрессию живет и гастролирует в РФ.

Ягольник написал, что концертный тур Ани Лорак по украинских городах – это, своего рода, проверка для украинского общества. Он считает, что если концерты скандальной певицы успешно состоятся в Украине, то вслед за ней в нашу страну с концертами приедут российские звезды, например, Филипп Киркоров.

Игорь Кондратюк лаконично, но резко прокомментировал публикацию Ягольника, обозвав турне Лорак «хвойда-тур».

Пользователи по-разному отреагировали на публикацию шоумена: кто-то поддержал, а часть осудила.

Стоить добавить, что ранее Игорь Кондратюк уже высказывался о концертном туре Ани Лорак в Украине.