На 38-й день рождения, который Королева ночи отмечала еще в январе, супруг, бизнесмен Вадим Поляков, преподнес ей дорогой брендовый чемодан, который она давно хотела. Помимо презента муж оплатил банкет в одном из столичных ресторанов, где Полякова устроила громкую вечеринку.

Эпатажная блондинка рассказала, что в прошлом году супруг преподнес ей на именины маленький чемодан, а в этом году большой от одного люксового бренда, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Вручая чемодан артистке, ее супруг сообщил, что своим подарком ни на что не намекает. Полякова пошутила, что такой презент муж ей преподнес не для того, чтобы она «свалила из его жизни».

Ранее певица рассказывала, что получает от возлюбленного только дорогостоящие подарки. Бизнесмен знает, что его жену не устроят дешевые презенты, поскольку она сама не любит тратить деньги на дорогие вещи. Полякова объяснила, почему жалеет на себя финансы.