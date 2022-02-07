Об этом сообщает «НБН».

Российский модельер Игорь Гулаев поделился видео с известной певицей Аллой Пугачевой. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео Алла Борисовна позирует вместе с Гулаевым перед зеркалом. Легенда сцены решилась примерять весьма неожиданный наряд – она одела насыщенно оранжевую шляпу с черным бантом сзади. А черное платье дополнила зеленым болеро, черной сумкой и массивной золотистой цепью на шее.

«Нам нравится, мы хулиганим», — подписал кадры российский модельер.

Фото — Инстаграм-страница Игоря Гуляева

Мужчина также поинтересовался у подписчиков, как им экстравагантный наряд Аллы Борисовны. Пользователи пишут, что 72-летняя Примадонна замечательно выглядит. Некоторые из них отмечают, что певица заметно помолодела.

«20 лет с плеча», — пишут поклонники. «Очень красивая. Ждем в таком образе на сцене». «Такая молодая»,- пишут фанаты.

Другие же и вовсе считают, что звезда в таком образе выглядит на несколько десятков лет моложе.

«Сразу минус 30 лет». «Великолепный образ». «В восторге. Вас все к лицу», — пишут поклонники Аллы Борисовны.

К слову, Пугачева часто выбирает молодежные наряды для выхода на публику и тем самым приятно удивляет своих поклонников.