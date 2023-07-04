На одном из музыкальных мероприятий Милявская рассказала, что еще со школы восхищалась Пугачевой, а позже познакомилась и подружилась с ней. Лолита убеждена, что ее карьера – заслуга Аллы Борисовны, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам певицы, известную песню «Маленький» написали для Примадонны, которая отдала ее Милявской. Кроме того, Пугачева помогала и другим артистам прийти к славе.

Певица назвала Аллу Борисовну выдающейся, человеком из разряда великих, замены которой пока не видно. Лолита отметила, что она никогда не слышала, что Примадонна говорила о ком-то плохо.

При этом исполнительница добавила, что все могут относиться к жене Максима Галкина «кто как хочет и считает нужным».

Ранее Филипп Киркоров вспомнил о браке с Пугачевой и высказался о ее решении покинуть Россию.