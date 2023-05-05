Вайкуле сообщила, что Пугачева срочно отправилась в Российскую Федерацию, чтобы попрощаться с близким другом Валентином Юдашкиным. Дизайнер скончался на днях от онкологии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание Starhit.

По словам звезды, Примадонна позвонила ей и заранее сообщила о своем отъезде. Алла Борисовна рассказала, что она намерена пойти на похороны друга.

Латвийская исполнительница отметила, что дизайнер за несколько недель до своей смерти приезжал к Алле Борисовне и она сочла нужным прилететь в РФ, чтобы попрощаться с ним. Знаменитость отметила, что дети останутся, а она должна поехать в Россию.

Вайкуле добавила, что не отговаривала подругу, так как считает, что она права. Певица напомнила, что недавно в Москву приезжал глава КНР Си Цзиньпин. По ее мнению, Примадонна – не менее важная личность, чем китайский лидер.

Напомним, российский певец Филипп Киркоров вспомнил о браке с Пугачевой, объяснив ее переезд из РФ.