На своей странице в Facebook глава общественного вещателя прокомментировал заявление ГПСУ о том, что документ Alina Pash о визите на аннексированный Крымский полуостров поддельный, информирует «НБН».

Чернотицкий поблагодарил ГПСУ за оперативную информацию относительно поездки артистки в оккупированный Крым. По его словам, пограничная служба сегодня, 16 февраля, предоставит «Суспільному» развернутый ответ, после чего Alina Pash пригласят на заседание оргкомитета, где будет принято решение об ее участии на «Евровидении».

Кроме того, глава общественного вещателя намерен обратиться к правоохранителям относительно предоставления фейковой справки певицей. Он добавил, что мошенники не могут представлять нашу страну на международном песенном конкурсе.

В то же время организаторы нацотбора утверждают, что Украина может не поехать на «Евровидение» в Турин. По их словам, нашу страну могут отстранить от участия, если национальный отбор будет объявлен политизированным. В такой ситуации дисквалифицируют любого артиста из Украины.