Представители «Суспільного» утверждают, что Украине грозит дисквалификация с «Евровидения», если европейский языковой союз объявит политизированным национальный отбор. В таком случае в Турин не поедет не только Alina Pash, но и любой другой артист, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-конференцию организаторов нацотбора.

В связи с угрозой отстранения Украины от «Евровидения» в этом году, представители общественного вещателя попросили СМИ ответственно подходить к освещаемой информации.

Отметим, что национальный отбор в этом году отметился чередой громких скандалов. Не обошлось без происшествий и в финале конкурса, когда артистам и зрителям озвучили неправильные оценки участников.

Продолжаются перипетии и вокруг певицы Alina Pash, которая оскандалюсь еще до финала. После победы на нацотборе активист Сергей Стерненко сделал громкое заявление о том, что команда артистки предоставила фейкувый документ о поездке певицы на захваченный РФ Крымский полуостров. Блогер рассказал, почему он считает справку поддельной.