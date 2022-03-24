Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Продюсер, шоумен Игорь Кондратюк считает, что украинским артистам, которые после 2014 года продолжали работать в России, не место на украинской сцене. Он довольно резко высказался в адрес певиц Светланы Лободы, Ани Лорак и Maruv.

«Не знаю, что делать с больной девушкой Maruv. Сегодня на ее родине, в Павлограде разбомбили станцию те, для кого она поет. Что с ней делать?.. Я к ним очень жесткий – они для меня умерли», — сказал продюсер.

Кондратюк добавил, что вышеупомянутые украинские артисты после того, как РФ аннексировала Крым и начала войну против Украины на Донбассе, делали вид, словно, ничего не произошло.

«Они продолжали работать в РФ. Пусть и сейчас дают концерты в России. Пусть приезжают, дадут концерт для тех, кто Бучу захватил. Очень бы хотел, чтобы их заставили там выступить… В болотах, для кадыровцев. Но этого не будет – они сбегут в Дубай», — сказал он.

Шоумен добавил, что вышеупомянутым артистам надо запретить не только концертную деятельность в Украине, но и запретит въезд в нашу страну.

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