Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на программу «Слава+».

Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая родилась в Украине, видимо, настолько дорожит своей карьерой в РФ, что решила молчать о российско-украинской войне. Знаменитость не осудила войну РФ против Украины и в то время, как российские войска бомбили украинские города она делала обзор своего гардероба в Instagram. Это сильно возмутило украинцев и ее коллег.

Резко высказалась о позиции Тодоренко звезда Playboy, певица Даша Астафьева. Знаменитость заявила, что верит в то, что людям, которые молчат о войне, отведены особые места в аду.

Артистка не понимает, как Регина, будучи матерью и находясь в ожидании рождения второго ребенка, может молчать о зверствах российских оккупантов в Украине.

«Она же мать. Она сейчас второго ребенка носит под сердцем. Как она может молчать? Я больше, чем уверена, что ее родители до сих пор здесь живут. Как она приедет в Одессу? Думаю, она никогда не приедет в родной город. Неужели ее родители ей не донесли?», — сказала Астафьева.

К слову, Даша Астафьева осталась в Киеве. Она активно занимается волонтерством вместе со своим братом. Звезда Playboy готовит еду для украинских военных, полицейских и тех, кто защищает государство в рядах территориальной обороны. Украинцы в восторге от поступков и активной позиции знаменитости.

Ранее российская актриса Мария Машкова осудила войну РФ против Украины и выступила против своего отца сторонника Путина.