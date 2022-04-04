Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

В эфире одного из YouTube-каналов артист Владимир Дантес рассказал, общается ли он со своей звездной экс-супругой Надей Дорофеевой. Ведь поклонники Нади и Володи интересуются не только причиной расставания, но тем, удалось ли знаменитостям сохранить общение после того, как их брак распался.

По словам Дантеса, он общается с Надей. Более того, экс-возлюбленные дружат.

«Мы нормально общаемся, мы очень близкие друзья, все хорошо», — признается Дантес.

Кроме того, артист поведал, что решение разойтись было принято раньше. Когда именно музыкант не уточнил. Спустя некоторое время Дорофеева и Дантес опубликовали пост, в котором сообщили о своем расставании.

Как известно, история любви Дорофеевой и Дантеса началась в августе 2011 года. Пара поженилась в 2015 году. 18 марта этого года артисты сделали совместное заявление о разрыве отношений.

Ранее в СМИ появились слухи, что Надя Дорофеева ушла к другому мужчине.