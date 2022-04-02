Поклонники пары предполагают, что новым бойфрендом Дорофеевой является успешный киевский ресторатор Михаил Кацурин. На сегодня подтверждения этой информации нет, но коллеги артистки по шоу-бизнесу подтвердили, что она могла разорвать отношения с мужем из-за новой влюбленности, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

31-летний бизнесмен Михаил Кацурин родился в Бердянске, в украинскую столицу он переехал в 2005 году, где построил карьеру. В Киеве он открыл четыре популярных заведения восточной кухни, основал три ночных клуба, бренд одежды и успешный блог. Известно, что ресторатор дважды был связан узами брака, от второй супруги у бизнесмена есть двое детей.

Привлекло внимание общественности заявление Кацурина о том, что он намерен разорвать отношения с избранницей, которое он сделал на следующий день после того, как Дорофеева сообщила о расставании с Дантесом. Именно по этой причине поклонники певицы заподозрили, что ресторатор стал новым возлюбленным поп-певицы.

Отметим, что намекнул на то, что у Дорофеевой завязались новые отношения ее коллега, экс-участник группы «Время и Стекло» Позитив. Исполнитель выдал причину расторжения брака артистки.