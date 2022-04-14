Об этом она рассказала в интервью программы «Зірковий шлях», передает «НБН».

Исполнительница Злата Огневич рассказала о том, что в первый день полномасштабной войны РФ против Украины она подумала о том, что так и не успела завести семью. Как известно, 36-летняя артистка была участницей программы «Холостячка», но так и не смогла там отыскать свою любовь.

«Я была в Киеве, когда началась война. Шла ночью по улице, и начали выть сирены. У меня слезы на глазах появились, сама себе сказала: «я не успела встретить мужчину, не успела родить детей». Сейчас у меня это вызывает смех. А тогда плакала от мысли, что не успела родить ребенка. Думала, переживу ли эту войну? Останусь ли живой?», — вспоминает знаменитость свои мысли в первый день полномасштабной войны.

Артистка уверена, что после победы Украины в войне против РФ, она встретит «своего героя» и наконец-то создаст семью.

Стоит отметить, что Злата Огневич активно помогает ВСУ. Артистка вместе с другими коллегами по сцене выступала в бомбоубежище для военных. Кроме того, недавно певица побывала в США, где выступила на благотворительных концертах в поддержку Украины. Исполнительнице удалось собрать более 2 миллионов гривен для ВСУ.

Ранее Злата Огневич помечтала, какой будет Украина после победы в войне с РФ.