О том, какой «рост благосостояния» родителей предусмотрен проектом закона под номером 11072, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение к документу, размещенное на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как отмечают народные избранники, в последнее десятилетие в Украине заметно упали темпы рождаемости, сократившись на 40 процентов, и ключевые факторы, спровоцировавшие такую отрицательную динамику — низкая финподдержка со стороны государства, а также война с РФ.

В соответствии с документом, размер соцпособия за рождение первого ребенка, судя по всему, вырастет с теперешних 41 000 гривен до 384 000 гривен (первая выплата в 51 300 гривен, а оставшаяся сумма будет поделена на 3 года).

Также, последующую помощь установят в нижеуказанных размерах:

за второго ребенка — 256 300 гривен;

за третьего и каждого очередного ребенка — 128 200 гривен.

Ранее мы писали о том, что Кабмин выставил новое условие, после выполнения которого ВПЛ продолжат начислять соцпомощь.