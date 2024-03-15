Как информирует «НБН», согласно мнению главы внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни, размещение НАТОвских войск на украинской территории повысит риск начала третьей мировой войны.

Так, отвечая на вопрос относительно вероятности развертывания на территории Украинского государства Вооруженных сил Франции, после соответствующего заявления Макрона, глава МИД Италии Таяни сказал следующее:

Не думаю, что в Украину должны заходить силы Североатлантического Альянса. Очень надеюсь на то, что этого не будет.

Согласно мнению главы внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни, размещение войск НАТО в Украине повысит риск начала третьей мировой войны.

Напоследок он добавил, что войти и вести войну с Российской Федерацией – это рисковать третьей мировой войной. Глава МИД Италии добавил, что возможность отправки итальянских военных в Украину исключена.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление относительно угрозы, которая будет существовать для семи стран Европы в случае победы РФ над Украиной.