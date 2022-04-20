Как сообщает «НБН», на своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором призвал СМИ в РФ оставить его в покое.

Я привык, что пресса пишет обо мне небылицы. Но сейчас уровень заказного вранья в России обо мне достиг апофеоза. Я понимаю, что у вас команда меня очернить и смешать с грязью. Вы уже написали, что я хожу по парикмахерским жалуюсь, что дети мои не могут быть устроены в школу, и что Алла в предынфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Мне хорошо. Возьмите эту бумажку, на которой вы это написали, и подотритесь! Власть не дает вам писать о том, о чем стоит. Пишете ересь об артистах. Ну почему вы до сих пор про меня пишете? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, молодые таланты не прорываются. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь

— сказал Галкин.

Напомним, после начала войны в Украине Галкин и Пугачева вместе с детьми покинули РФ: сейчас они проживают в Израиле.

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