Тарасова заявила, что Галкин хочет избавиться от статуса «иноагента» якобы для возвращения на родину, несмотря на то, что он «поливает ее грязью», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам актрисы, сколько бы юморист не просился домой, соотечественники его не примут, поскольку помнят, как он публично, в частности, со сцены «наговорил много всяких гадостей» и «оскорблял» Россию. Она заявила, что лично видела видеофрагменты таких выступлений комика.

Звезда сериала «Глухарь» добавила, что в случае шоумена возвращаться в родную страну «просто стыдно».

Напомним, что в сентябре прошлого года Максима Галкина включили в список «иностранных агентов» в Российской Федерации якобы за финансирование из Украины на осуществление политической деятельности. Комик записал видео, в котором прокомментировал новость.