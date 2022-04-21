Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Владимира Дантеса.

Музыкант и певец Владимир Дантес лаконично поздравил свою экс-возлюбленную Надю Дорофееву с днем рождения. Как известно, в марте пара сообщила о расставании. Позже стало известно, что Владимир и Надежда расстались еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины, а поклонникам решили сообщить спустя время.

«С днем рождения, Надя Дорофеева. Люби и будь любима», — так Дантес поздравил Дорофееву с днем рождения.

В поздравительном сторис он опубликовал фото экс-возлюбленной.

Стоит отметить, что ранее Дантес заявлял, что они с Дорофеевой остались в хороших отношениях после разрыва брака. Подтвердила эти слова и сама Дорофеева в одном из своих последних интервью.

К слову, Наде Дорофеевой уже приписывают новый роман с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным.