Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Кати Осадчей.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины многие артисты показали, кто есть кто. Большинство украинских знаменитостей кричали на весь мир о зверствах российских оккупантов в Украине. Однако есть часть артистов, которая заняла молчаливую позицию. Это артисты, которые перебрались в РФ и там последние годы жили и строили карьеру.

Телеведущая Катя Осадчая опубликовала список артистов, которые выбрали путь молчания.

«Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Джиган, Александр Рева, Maruv, Анна Седокова, Галина Безрук, Кирилл Туриченко и другие», — опубликовала список Осадчая.

По словам телеведущей, вышеупомянутых артистов неоднократно просили прервать молчание и высказаться о кровавой войне в Украине, которую развязала РФ. Но в ответ молчание.

Осадчая считает, что эти люди не достойны иметь паспорт гражданина Украины.

«Имеют ли право эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают?.. Они недостойны быть гражданами нашей сильной, свободной и мужественной страны. Украинский паспорт нужно заслужить», — заявила телеведущая.

В комментариях поклонники поддержали инициативу Осадчей.

«Полностью поддерживаю. Этими людьми должны заняться спецслужбы Украины». «Лишить их гражданства». «Я надеюсь, им будет запрещен въезд на территорию Украины». «Аннулировать их гражданства». «Они любят деньги больше, чем свою семью», — пишут поклонники.

Ранее Осадчая пригласила беременную Регину Тодоренко, которая молчит о войне в Украине, рожать в бомбоубежище.