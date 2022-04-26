Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.

Певица Надя Дорофеева, как и много других украинских знаменитостей выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. На днях выступление артистки состоялось в Риге и Таллине. Певица поблагодарила города за невероятно теплый прием.

«Рига, Талллин – спасибо за такую невероятную встречу. Мы давно не виделись, но я всегда помнила о вашем гостеприимстве. Спасибо за неповторимую атмосферу со смесью единства, боли, надежды и силы. Спасибо за украинские флаги по улочкам всего города и за такую поддержку Украины», — пишет певица.

Знаменитость добавила, что все средства собранные на благотворительных концертах идут в благотворительный фонд телеведущей Маши Ефросининой. Фонд собирает средства для гуманитарной помощи детям, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поклонники поддержали благотворительную деятельность певицы теплыми словами в комментариях.

Ранее Дорофеева лаконично отреагировала на запрет властей РФ выступать ей на территории страны-агрессора.