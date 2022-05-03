Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Поклонники всемирно известной певицы Рианны ждали, что артистка эффектно появится на костюмированном мероприятии Met Gala 2022. Фанаты до последнего надеялись, что Рири вместе со своим возлюбленным, рэпером A$AP Rocky обрадуют своим появлением в необычных образах. Однако пара на мероприятие не пришла.

Вместо Рианны на модном мероприятии можно было увидеть мраморную статую беременной певицы. Фото статую знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, сопроводив следующими словами

«Что может быть позолоченным больше за это».

Поклонники заподозрили, что Рири пропустила костюмированное мероприятие из-за того, что на днях стала мамой. Ведь певица находилась на последних сроках беременности.

Впрочем, это пока лишь догадки любопытных поклонников. Пока остается секретом родила артистка первенца или еще нет.

Ранее появилась информация, что Рианна рассталась со своим возлюбленным.