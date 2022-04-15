Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Западнная пресса пестрит заголовками о том, что любовный союз барбадосской певицы Рианны и американского рэпера A$AP Rocky распался. Рианна, как известно, сейчас ждет ребенка от A$AP Rocky. Об этом знаменитости сообщили поклонникам в январе этого года.

Рианна со своим бойфрендом. Фото — korrespondent.net

Согласно информации инсайдеров, пара рассталась из-за того, что рэпер изменил певице с ее подругой, дизайнером Аминой Муадди.

Официального подтверждения данной информации нет. Пока ни Рианна, ни A$AP Rocky не комментируют слухи в прессе о своей личной жизни.

Тем временем поклонники пары уже успели загрустить. Однако некоторые из них все же верят, что это неправда. Они предполагают, что таким образом известная пара решила пропиариться.

Стоит отметить, что Рианна и A$AP Rocky очень давно знакомы. Свой роман знаменитости подтвердили в мае прошлого года. Пара официально не заключала брак. Ранее A$AP Rocky заявлял, что Рианна «любовь всей его жизни».

Ранее стало известно, что американская певица Бритни Спирс беременна третьим ребенком.