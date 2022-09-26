В новом выпуске программы «Дорослі дівчата» звезда украинской сцены пожаловалась на бьюти-сервис во Франции. Певица призналась, что как только она вернулась в Киев сразу пошла к косметологу, чтобы сделать инъекцию ботокса, информирует «НБН».

Полякова объяснила, что она не доверяет зарубежным врачам, поэтому не стала делать «уколы красоты» за границей, кроме того, знаменитость считает, что во Франции отсутствует бьюти-индустрия.

По словам артистки, француженки напоминают ей «ободранных ворон», поскольку там женщины не закрашивают седину и не делают маникюр. Кроме того, в салонах красоты предлагают допотопные процедуры, которые стоят очень дорого.

Ранее певица признавалась, что просила украинских пограничников выпустить ее мужа из страны. Звезда надеялась, что она сможет использовать для этой цели свою популярность.