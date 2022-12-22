В новом выпуске YouTube-шоу «Дорослі дівчата» звезда украинской сцены опровергла слухи о разводе с мужем. По словам Поляковой, эти сплетни ввели в заблуждение даже друзей её возлюбленного, информирует «НБН».

«Кто-то пустил эти слухи. Я не расстаюсь с Вадиком», — заверила знаменитость.

Певица отметила, что война их с мужем сблизила. Раньше артистка часто ездила на гастроли и могла несколько дней не звонить любимому, однако сейчас супруги стали чаще разговаривать.

При этом из-за длительной разлуки пара отвыкла от совместной жизни, что породило проблемы в отношениях, которые могут закончиться разводом.

«Мы, когда сегодня сходимся вместе на одной территории, мы ссоримся страшно», — призналась Полякова, добавив, что им нужно будет вновь привыкать друг к другу.

«Но я не развелась и не собираюсь», — констатировала звезда.

Напомним, что Полякова рассказала, как выпрашивала выезд за границу для свего мужа в начале полномасштабного вторжения России.