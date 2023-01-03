Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале заявил, что поведение Меладзе «достойно осуждения» и российский артист «не может и не должен так вести себя», информирует «НБН».

«Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал», — возмутился политик, призвав лишить исполнителя всех званий.

Сенатор РФ Елена Афанасьева считает, что Миронов придумал слишком мягкое наказание для Меладзе и предложила лишить певца российского гражданства за «поддержку бандеровцев».

«Но они же привыкли зарабатывать в России бабки большие. И «нажитые непосильным трудом» миллионы тратить на безудержные развлечения», — написала Афанасьева.

На днях на корпоративе в Дубае поклонник поприветствовал Меладзе словами «Слава Украине!». Артист убрал микрофон и тихо ответил: «Героя слава». Однако после радости зрителя исполнитель быстро добавил, что здесь он «вне политики».

Напомним, что Валерий Меладзе 24 февраля осудил войну и призвал начать переговоры, при этом не сказал, что в Украину вторглась армия РФ. В то же время его брат, продюсер Константин Меладзе сбежал в Италию и никак не прокомментировал полномасштабное нападение российских войск на Украину.