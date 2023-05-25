Звезда российской сцены Филипп Киркоров нарвался на хейт из-за очередного нелепого наряда. Фотографию певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте, сделав кадр возле дорожного указателя на Монако, информирует «НБН».

На снимке путинист одет в розовую футболку оверсайз и широкие джинсы со рваностями на коленях. Подписчики звезды не оценили его образ, призвав срочно менять стилиста.

Комментаторы сравнили знаменитость с бродягами в Европе, отметив, что сейчас стиль Киркорова называется «оборванец с большой дороги». По их мнению, артист благодаря этой одежде «слился с бомжами».

Ранее путинист разочаровал поклонников на концерте, опозорившись с фонограммой из-за помощницы.