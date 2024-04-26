Музыкант в своем Instagram-аккаунте поразмышлял над тем, что помогает украинцам не сдаваться и продолжать сдерживать наступление россиян. Серга считает, что наша страна борется с более сильным врагом, благодаря двум факторам, информирует «НБН».

По словам певца, метод кнута и пряника помогает жителям нашей страны держаться на плаву. Серга объяснил, что кнутом является отсутствие выбора у украинцев, которые должны сражаться за существование своей свободы, идентичности, страны и государства.

Пряник, как отметил музыкант, это вера нашего народа в то, что он не только может вернуть захваченные РФ территории, но и обрести в этой борьбе новое качество себя.

Серга отметил, что именно вера помогает вытолкнуться снизу для того, чтобы подняться. Она может быть разной, но всегда является опорой для украинцев, делает их несокрушимыми, мотивирует бороться, строить и творить.

Ранее музыкант рассказал, что помогло ему «забыть» русский язык.