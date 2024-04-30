Разведка Великобритании рассказала о последствиях атаки БПЛА на НПЗ и аэродром «второй армии мира» в Краснодарском крае. В отчете сказано, что Украина нанесла успешный удар по авиационной базе захватчиков.

Об информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

Британская разведка считает, что обстрел аэродрома «Кущевская», на котором базируются истребители Су-34 и Су-35 вынудит россиян рассредоточить свои боевые самолеты, а также перераспределить установки противовоздушной обороны.

В ведомстве отмечают, что путинские оккупационные силы пытаются совершить прорывы на фронте в Украине с помощью огневой мощи, нанося удары по позициям ВСУ на передовой. В частности, враг атакует КАБами, для чего использует истребители, которые осуществляют вылеты с аэродрома «Кущевская» и других авиабаз.

Напомним, в ночь на 30 апреля в очередной раз оказался под ударом аэродром «второй армии мира» в Джанкое. Российские СМИ назвали количество раненых оккупантов в результате атаки на авиабазу.