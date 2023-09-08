В интервью «24 каналу» звезда рассказала, что была знакома с Зеленским еще до того, как он возглавил Украину. По словам Вайкуле, он всегда был приятен ей как человек, однако сейчас она восхищается его силой духа, информирует «НБН».

Певица отметила, что творческие люди более уязвимы, поэтому чувствительному и эмоциональному украинскому лидеру непросто переживать происходящее в его стране. При этом гарант является самым популярным человеком в мире.

Также артистка рассказала, кто, по ее мнению, мог бы стать достойным руководителем России. Вайкуле видит президентом РФ юмориста и шоумена Максима Галкина.

Знаменитость считает, что комик – умный, талантливый, образованный человек, который прекрасно воспитывает своих детей. Кроме того, муж известной певицы Аллы Пугачевой с самого начала был против вторжения россиян в Украину, и он способен «преклонить колено и извиниться».

Ранее о Зеленском высказался Андрей Данилко. Артист рассказал, как война изменила главу государства.