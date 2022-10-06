Данилко знает лидера украинцев не первый год, поскольку долго работал с ним в одной сфере. В интервью YouTube-каналу «DW на русском» он отметил, что Зеленский сейчас наконец-то стал самим собой, информирует «НБН».

«Это Вова Зеленский, которого я знаю», — заявил артист, одобрительно высказавшись о его президентстве.

Данилко считает, что в нынешней ситуации глава государства поступил правильно и война изменила лидера нации в лучшую сторону, в частности, он перестал хотеть нравиться людям.

По словам звезды, в начале президентства Зеленский не знал, как правильно себя вести и поступал как артист, который стремится понравиться публике. Однако сейчас ситуация изменилась, и президент «ведет себя по-пацански», думая прежде всего об украинцах.

Ранее Данилко высказался о легендарной певице Алле Пугачевой, которая молчит о войне в Украине. Артист заявил, что звезда советской и российской сцены все делает правильно.