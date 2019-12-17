Стороне защиты предоставили материалы следствия по делу Шеремета — полиция

Представителю стороны защиты по делу убийства журналиста Павла Шеремета были предоставлены для ознакомления все материалы, разглашение которых не противоречит действующему законодательству.

Об этом сообщает главное следственное управление Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 17 декабря, следователи Нацполиции встретились с представителем лиц, являющихся фигурантами уголовного производства, начатого по факту убийства Павла Шеремета. Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования", — говорится в сообщении.

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Следствие продолжается.

Как сообщал Укринформ, адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влад Добош пришел в Министерство внутренних дел для того, чтобы ознакомиться с материалами уголовного производства. В его поддержку под зданием МВД собрались около 50 человек.

Ранее 17 декабря Добош заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела из-за отсутствия следователя, который подписал подозрение.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Следствие по делу убийства Шеремета подозревает пять человек — врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Суд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко в виде содержания под стражей без определения залога.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru