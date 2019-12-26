Стало известно, где и с кем будет встречать Новый год президент Зеленский

Новогодние праздники он проведет в одной из государственных резиденций.

Как сообщают в издании «Страна», 2020 год украинский президент встретит со своей супругой в резиденции «Синегора». Она расположена возле села Гута, что в Ивано-Франковской области, пишет «НБН«.

Компанию семье Зеленских составят глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой и все заместители главы ОП со вторыми половинками.

Будет ли праздновать с ними премьер Гончарук ещё не известно.

Но вот известно, что спикер украинского парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год дома, в кругу семьи, а помощник президента Сергей Шефир будет праздновать за границей.

Напомним, ранее мы писали, сколько будем отдыхать в новогодние праздники.