Монетизация субсидий: Кабмин отменил ограничения для льготников

Общество
Таисия Слепцова0
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Монетизация субсидий: Кабмин отменил ограничения для льготников

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут перейти на наличную форму денежной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг в течение всего отопительного периода.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Правительство отменило ограничения монетизации льгот на коммунальные услуги. С 1 января льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги", — отметил Гончарук.

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Он напомнил, что ранее разрешалось подать заявление на переход на наличную форму выплаты субсидии только до 15 октября, что было не удобно для потребителей.

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Как сообщал Укринформ, ранее в Министерстве социальной политики инициировали изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы позволить льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

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По материалам: ukrinform.ru


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