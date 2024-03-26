В своем Instagram-блоге диетолог опубликовала видео, в котором призвала не демонизировать перекусы. По словам врача, для многих такой прием пищи означает лишь быструю закуску между завтраком, обедом и ужином, информирует «НБН».

Толстикова объяснила, что перекус – это не о быстро поесть и забыть, а полноценный прием пищи, который важен для нашего здоровья, и должен включать в себя белки, жиры и углеводы – три макронутриента.

По словам эндокринолога, ваш рацион может состоять их трех больших полноценных приемов пищи в день и одного меньшего, так называемого перекуса. Также можно ежедневный рацион разделить на четыре равных приема пищи.

Врач призвала делать сытный, сбалансированный и здоровый перекус, благодаря которому организм получит энергию и необходимые питательные вещества.

Ранее диетолог рассказал, какую еду родители должны давать с собой ребенку в школу.