В статье издания Meduza сказано, что у ВС РФ нет сил для более глубоких прорывов по украинской территории, поэтому Москва хочет захватить Харьков и после этого завершить войну, информирует «НБН».

Начальник ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале прокомментировал заявления росСМИ. Чиновник напомнил, что за 761 день армия Путина в бою не захватила ни один большой город нашей страны, в частности Харьков.

По словам главы администрации, украинцы третий год слышат о том, что кремлевский диктатор хочет оккупировать областной центр. Однако захватнические войска не смогли победить харьковчан ни в 2022, ни в 2023 годах, как и удержать позиции в населенных пунктах региона.

Синегубов добавил, что «вторая армия мира» прибегает к средневековой тактике, обстреливая то, что не может захватить в бою. Поэтому безумные фантазии россиян сопровождаются ежедневными атаками на мирное население.

Начальник ОВА подчеркнул, что у Украины есть справедливый ответ на подобные заявления, который защитники ежедневно показывают на фронте.

Напомним, у Буданова ответили на обвинения РФ в адрес Украины о якобы ее причастности к теракту в Подмосковье 22 марта.