Варфоломей не поддержал инициативу Москвы о проведении собора в Иордании

Вселенский Патриарх Варфоломей не поддержал инициативу Московского патриархата, изложенную в письме к нему Патриархом Иерусалимским Феофилом, о проведении Всеправославного собора в Иордании, где должен был среди прочих рассматриваться «украинский вопрос».

Об этом написал Панайотис Андриопулос в своем блоге на ресурсе «Свет Фанара».

«Вселенский Патриарх ответил на письмо Феофила Иерусалимского на греческом и строгим тоном, считая Иерусалимского патриарха абсолютно некомпетентным для таких шагов», — говорится в тексте.

Андриопулос указывает, что патриарх Иерусалимский Феофил написал письмо Вселенскому Патриарху, в котором выступил с инициативой проведения Всеправославного собора в Иордании «по предложению Московского патриархата». Причем письмо было написано не на греческом, а на английском языке, что по данным автора блога, происходит впервые.

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Андриопулос отметил, что инициатива проведения Всеправославного собора в Иордании не была поддержана большинством предстоятелей, в т.ч. и тех, которые ранее высказывались против автокефалии Православной церкви Украины.

Иерусалимский патриарх Феофил посещал с визитом Москву в ноябре прошлого года. После чего в Московском патриархате выразили надежду, что он «станет гарантом и свидетелем единства православия», а также «сумеет преодолеть последствия беззаконных действий относительно украинской церкви».

Проведение Всеправославного собора в Аммане, который якобы имел целью разрешение существующего кризиса в православном мире и собрание которого инициировали в Москве, как прогнозировали некоторые эксперты, должен был стать площадкой для ревизии вопроса украинской автокефалии.

По материалам: ukrinform.ru