Освобождённый украинский пленный рассказал о пытках в ФСБ

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов обнародовал разговор с освобожденным из плена украинца о пытках в ФСБ.

Текст беседы размещен в Facebook.

"Меня вначале избили при задержании — приехал сам "министр МВД". Били ногами, серьезно повредили кадык, руки, ребра, сотрясения. Затем передали в ФСБ — они не стесняются о себе говорить. Меня пропустили через "конвейер". Вначале тебя "подвешивают на тапик" — это от названия телефонного проводного аппарата ТА-57. К пальцам, к мошонке, к ушам подсоединяют провод, и пускают ток. Только не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься", — рассказал пленный.

По его словам, после таких пыток выводят на мороз и обливают водой. Когда человек приходит в себя, его снова бьют током.

"Конечно, так можно умереть на месте, боль не переносимая, казалось, ты не выдержишь. Фсбшники за тобой следят, у них все рассчитано. И чтобы ты не умер от разрыва сердца, врач заботливо проверяет и тебе дают "коктейль" — это вода с корвалолом и нашатырный спирт. Выпил, нюхнул, пришел в себя — и снова ток", — добавил удерживаемый в ОРДЛО.

Он также рассказал, что по его делу ФСБ пристегнуло еще 14 местных жителей, в том числе женщин. Они прошли "конвейер" и сознались в том, чего не знали.

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"Если честно, мне очень помогала держаться мысль, что если останусь живым, смогу когда-нибудь туда вернуться. Я сейчас буду лечиться. Меня не сломали. Я всех запомнил", — добавил пленный.

Как сообщалось, 29 декабря во время большого обмена удерживаемыми лицами из ОРДЛО на КПВВ "Майорское" на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 пленников.

Клиническая больница "Феофания" приняла 64 освобожденных украинцев.

По материалам: ukrinform.ru