Таяние ледников: В National Geographic показали, как будет выглядеть мир после глобального потепления (ФОТО)

Журнал показал, какие города и страны могут исчезнуть, если все ледники растают.

В издании National Geographic нарисовали карту, которая отображает мир в случае таяния всех ледников на планете, передает «НБН«.

В первую очередь существенно пострадают Венеция и Лондон. Но, судя по карте, Украина потеряет едва ли не самую большую часть территории в Европе (это без учета европейской части Российско Федерации). А вот такие небольшие страны как Нидерланды, Дания и Эстония могут и вовсе исчезнуть с лица Земли. Наименьшие потери понесут средиземноморские страны, так как они более окружены горами.

ЕвропаИсчезновение ледников приведет и к исчезновению Атлантического океана. Под водой окажутся Флорида, побережье Мексиканского залива. Печальная судьба утонувших ждет и такие города как Нью-Йорк, Чарльстон, Новый Орлеан и другие. Знаменитые холмы Сан-Франциско в Калифорнии станут островами.

Бассейны рек Амазонка и Парагвай объединятся в единый атлантический залив, которая накроет Буэнос-Айрес, побережье Уругвая и большую часть территории Парагвая.

Менее всего пострадает африканский континент. Правда, здесь будет другая проблема: повышение уровня моря может привести к увеличению температуры воздуха и это сделает жизнь в Африке просто нереальной. Под водами Средиземного моря скроются Египет, Александрия и Каир.

Китай, Бангладеш и большую часть побережья Индии ждет такая же судьба, как и у европейских городов.

Что касается Австралии, то здесь может образоваться новое море — прямо в середине континента, а вот большая часть прибрежной зоны, где сейчас проживает много людей, просто исчезнет.

Напомним, ранее мы писали, что украинские полярники нашли затерянную ледниковую пещеру в Антарктиде.