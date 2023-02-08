Ученые считают, что половина из существующих сегодня 215 000 ледников уже к концу столетия исчезнут и этот процесс будет сопровождаться катастрофическими событиями, информирует «НБН» со ссылкой на Science alert.

Специалисты объясняют, что во впадинах и местах с отступающим льдом есть риск образования глубоких озер и рек с быстрым течением. Так как происходит непрерывная утрата льда, уровень воды поднимается.

15 миллионов жителей Земли находятся ниже ледникового озера, которое может прорваться, уничтожив инфраструктуру и людей. Наиболее уязвимы населенные пункты в высокогорье Азии, в частности, в опасности находятся Китай и Пакистан.

Более двух миллионов граждан Пакистана живут в непосредственной близости от ледниковых озер, которым грозит разлив. Однако более значительный ущерб в случае такой катастрофы будет в КНР, поскольку там больше ледниковых озер.

Ученые предупреждают, что в случае таяния ледников также пострадают от наводнения Перу и Индия.

Ранее американские ученые объяснили, почему инопланетяне никогда не захватят человечество.